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ضبط 36 متهما بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:52 م
ضبط 36 متهما بحوزتهم أسلحة ومواد مخدرة خلال حملة أمنية بالجيزة مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أستهدفت عدة بؤر إجرامية عن ضبط 36 متهما بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، والأسلحة النارية غير المرخصة. 
 
كما أسفرت حملة قادها المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة عن ضبط 4 أسلحة نارية غير مرخصة، و10 قضايا مواد مخدرة، وتنفيذ 71 حكم قضائي بالإضافة إلى ضبط 3 أسلحة بيضاء. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 17 مسجل خطر، وضبط 11 شخص صادر ضدهم قرارات ضبط واحضار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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