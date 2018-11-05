ضبط 2010 هاربين من أحكام وتحصيل 220934 ألف جنيه غرامات بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية ، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.

أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 2010 هاربين من احكام، منهم 1186 حكم فى جنح الغرامات، و 660 حكم فى جنح الحبس الجزئى و120 حكم مستأنف، و 140 حكم فى مخالفات، وتحصيل 220934 الف جنيه غرامات، تم ايداع المبلغ خزينه المحكمه وتولت النيابه العامه التحقيق.