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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:11 م
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ضبط 2 طن مقرمشات مجهولة المصدر فى الفيوم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:40 م
ضبط 2 طن مقرمشات مجهولة المصدر فى الفيوم مقرمشات غير صالحة - صورة أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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ضبطت مباحث التموين، بمحافظة الفيوم، 2 طن و138 كجم مقرمشات، مجهولة المصدر وبدون بيانات، بحوزة سائق سيارة بإحدى قرى مركز الفيوم، وتم التحفظ عليها.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالفيوم، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط 2 طن و138 كجم مقرمشات، مجهولة المصدر وبدون بيانات تحتوى على تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية والوزن والمكونات، بحوزة "ح.ع" 39 سنة سائق، ومقيم بمحطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، محملة على السيارة رقم 3475 س و أ. 

تحرر محضر بالواقعة، رقم 29879 لسنة 2018 م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 


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