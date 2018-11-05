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ضبط 19 عاطلا بحوزتهم كمية من المخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:57 م
ضبط 19 عاطلا بحوزتهم كمية من المخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية حمله أمنية -أرشيفية
القليوبية خالد حجازى - نيفين طه
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القى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية القبض على عددا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء.

اسفرت الحملة عن ضبط 19تاجر مخدرات بحوزتهم، كمية  من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة  فتولت التحقيق .

كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية،  تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.

فقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها.

واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة وقها وبنها وكفر شكر وشبين القناطر  وا سفرت عن ضبط  19تاجر  مخدرات بحوزتهم  كمية من المواد المخدرة المتنوعة  عبارة عن 900جرام حشيش و 400قرص مخدر، 150جم فودو، و200جم أستروكس، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

 

 

 

 


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