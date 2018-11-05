ضبط حشيش بحوزة طالبين بجامعة بنى سويف وتسليمهما للشرطة

بنى سويف - أيمن لطفى

ضبط أفراد الأمن الإدارى بجامعة بنى سويف اليوم الاثنين، قطعتى حشيش بحوزة الطالبين "أ . ح" 21 سنة الفرقة الثالثة بكلية الحقوق، "م.ش" 18 سنة الفرقة الأولى بكلية التجارة، أثناء تواجدهما بحرم الجامعة.

وتم التحفظ على المضبوطات والطالبين، وأخطر العميد حامد محمد حامد مدير الأمن الإدارى بالجامعة، الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة بالواقعة، وتم إبلاغ شرطة النجدة واصطحبت قوة من الشرطة الطالبين إلى قسم شرطة بنى سويف، وتحرر المحضر رقم 16583 جنح القسم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.