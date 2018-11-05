video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى" ويرتدون ملابس مرعبة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. مكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى" ويرتدون ملابس مرعبة جميلات المكسيك يحتفلون بعيد الموتى
كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات ، تصوير رويترز
إضافة تعليق

شهدت مدينة مكسيكو سيتى، فعاليات "ديا دى لوس مورتوس" أو "يوم الموتى" للاحتفاء بذكرى الأجداد والأسلاف الذين رحلوا عن الدنيا.

وعادة ما يوافق "يوم الموتى" الثانى من نوفمب ، وفيه تجتمع الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.

ويسعى المحتفلون إلى تكريم الموتى من كل أسرة بإضاءة الشموع، وتقديم المأكولات التى كانت مفضلة لدى موتاهم، علاوة على أكاليل الزهور التى توضع على المقابر، حسب موقع "نورث تكساس ديلي" الأمريكي.

ويجلس الجميع فى الشوارع المكسيكية وتحاط بهم الموسيقى، لتذكر الأحباء الذين وافتهم المنية، كما يعتبرونه وسيلة لربطهم بجدودهم والتراث الإسبانى لديهم.

ويحتفل الأشخاص فى المكسيك بالرقص وارتداء الأزياء التنكرية والمكسيكية وتضاء الشموع وتقدم المأكولات ويبدأ سباق التابوت وتوضع أكاليل الزهور على شواهد القبور.

مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى (1)
مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى

 

مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى (2)
مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى

 

مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى (3)
مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى

 

مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى (4)
مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى

 

مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى (5)
مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بالصور.. الصينيون يستعدون لإحياء "عيد الموتى والأشباح" بالورود وحرق الهدايا

بالصور.. عيد الموتى فى دول الأمريكتين

مكسيكيون

يوم الموتى

ملابس مرعبة

ديا دى لوس مورتوس




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة