صور.. مكسيكيون يحتفلون بـ"يوم الموتى" ويرتدون ملابس مرعبة

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات ، تصوير رويترز

شهدت مدينة مكسيكو سيتى، فعاليات "ديا دى لوس مورتوس" أو "يوم الموتى" للاحتفاء بذكرى الأجداد والأسلاف الذين رحلوا عن الدنيا.

وعادة ما يوافق "يوم الموتى" الثانى من نوفمب ، وفيه تجتمع الأسر لتكريم مَن ماتوا منها، معتقدين أن الموتى يهبطون بأرواحهم إلى الأرض لينضموا إليهم.

ويسعى المحتفلون إلى تكريم الموتى من كل أسرة بإضاءة الشموع، وتقديم المأكولات التى كانت مفضلة لدى موتاهم، علاوة على أكاليل الزهور التى توضع على المقابر، حسب موقع "نورث تكساس ديلي" الأمريكي.

ويجلس الجميع فى الشوارع المكسيكية وتحاط بهم الموسيقى، لتذكر الأحباء الذين وافتهم المنية، كما يعتبرونه وسيلة لربطهم بجدودهم والتراث الإسبانى لديهم.

ويحتفل الأشخاص فى المكسيك بالرقص وارتداء الأزياء التنكرية والمكسيكية وتضاء الشموع وتقدم المأكولات ويبدأ سباق التابوت وتوضع أكاليل الزهور على شواهد القبور.



مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى



مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى



مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى



مكسيكيون يحتفلون بـيوم الموتى