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صور.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد الترشح لمقاعد طامية وزفتى والعريش

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:34 ص
صور.. بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات لإعلان مواعيد الترشح لمقاعد طامية وزفتى والعريش المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب ـ إبراهيم قاسم - تصوير أشرف فوزى
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بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، المؤتمر الصحفى بشأن الإعلان عن الجدول الزمنى ومواعيد الانتخابات التكميلية التى ستعقد بالدوائر التى خلت مقاعدها بسبب وفاة نوابها، وهى دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء.
صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (1)
 
ومن المقرر أن يقوم المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض والمتحدث باسمها، بإعلان المواعيد التفصيلية للانتخابات التكميلية بالدوائر، وذلك خلال المدد القانونية المحددة بالدستور، وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وتفتح الهيئة الوطنية للانتخابات باب الترشح والذى سيستمر لمدة 8 أيام يتم خلالها تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين .
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات ناقشت الخطاب الذى تسلمته من مجلس النواب، والذى يتضمن إعلان خلو 3 مقاعد بالمجلس عن 3 دوائر، بعد وفاة 3 نواب خلال فترة الإجازة الصيفية للبرلمان، وهى مقعد دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم بعد وفاة النائب أحمد عبد التواب، ودائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية بعد وفاة النائب رفعت داغر، ودائرة العريش بمحافظة شمال سيناء بعد وفاة النائب حسام الرفاعى وانتهت الهيئة الى تحديد مواعيد الانتخابات وفتح باب الترشح واجراء الانتخابات فى تلك الدوائر.

 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (2)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (3)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (4)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (5)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (6)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (7)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (8)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (9)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (10)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (11)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (12)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (13)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (14)
 

صور لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات (15)
 
 

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الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض

دائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم

دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية

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الانتخابات

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