video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. السعودية تنجح فى تجربة بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:55 م
صور.. السعودية تنجح فى تجربة بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد تجربة بناء أول منزل ثلاثى الابعاد
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030", اليوم عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التجربة التى تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء، حيث تأتى هذه التجربة بهدف مواكبة التقدم التكنولوجى فى عالم البناء المستقبلى، والاستفادة من أحدث التقنيات التى توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة فى تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة فى قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها فى المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020.

وأوضح البرنامجان أنه جرى اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولى بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التى تعد من أبرز الشركات التى تمتلك هذه التقنية فى العالم، حيث سيكون هذا المنزل متاحاً للزيارات والاطلاع على هذه التجربة من المختصين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع من مهندسين ومعمارين وشركات متخصصة فى مجال التشييد والبناء ولمدة 5 أيام.

 

السعودية
السعودية

وتأتى هذه الخطوة فى إطار مواكبة مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتى أطلقتها وحدة المحتوى المحلى وتنمية القطاع الخاص "نماء" للتقدم التكنولوجى فى عملية البناء، من خلال التعريف بالطباعة الثلاثية الأبعاد، التى تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التى يعول عليها للإسهام فى صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، كما يتطلع من خلال استخدام هذه التقنية مستقبلاً إلى خفض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مسكن صديق للبيئة، حيث تسعى مبادرة تحفيز تقنية البناء إلى إنشاء بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث فى مجال التقنيات المستقبلية للبناء وتقنيات الجيل الرابع، لذلك قام بإجراء تجارب عديدة لتطوير بعض تقنيات المبانى الحديثة بهدف توطين استخدامها ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قصة شجرة الدر تلهم المصممة السعودية هنيدة الصيرفى بمجموعة خريف وشتاء 2019

اليوم السابع بلس

اليوم السابع

السعودية

منزل

تقنية ثلاثية الأبعاد




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة