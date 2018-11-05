صور.. السعودية تنجح فى تجربة بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد

كتب- هاشم الفخرانى

أعلن برنامجا الإسكان وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030", اليوم عن نجاح تجربة بناء أول منزل باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.



المملكة العربية السعودية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن التجربة التى تُعد من أحدث تقنيات الجيل الرابع لتقنيات البناء، حيث تأتى هذه التجربة بهدف مواكبة التقدم التكنولوجى فى عالم البناء المستقبلى، والاستفادة من أحدث التقنيات التى توصل إليها العالم، وأن تكون المملكة سباقة فى تعزيز اعتماد تقنيات البناء المبتكرة فى قطاع البناء والتشييد وتوطين صناعتها فى المملكة بما يتفق وأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطنى 2020.

وأوضح البرنامجان أنه جرى اكتمال بناء المنزل الواقع على أرض وزارة الإسكان غرب مطار الملك خالد الدولى بالرياض عن طريق شركة (Cybe) الهولندية، التى تعد من أبرز الشركات التى تمتلك هذه التقنية فى العالم، حيث سيكون هذا المنزل متاحاً للزيارات والاطلاع على هذه التجربة من المختصين والعاملين والمهتمين بهذا القطاع من مهندسين ومعمارين وشركات متخصصة فى مجال التشييد والبناء ولمدة 5 أيام.



السعودية

وتأتى هذه الخطوة فى إطار مواكبة مبادرة تحفيز تقنية البناء إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص والتى أطلقتها وحدة المحتوى المحلى وتنمية القطاع الخاص "نماء" للتقدم التكنولوجى فى عملية البناء، من خلال التعريف بالطباعة الثلاثية الأبعاد، التى تعد من أبرز طرق البناء المستقبلية المبتكرة التى يعول عليها للإسهام فى صنع وحدات سكنية متكاملة من خلال نماذج رقمية المكونات، كما يتطلع من خلال استخدام هذه التقنية مستقبلاً إلى خفض تكاليف الجمع والنقل والبناء، بحيث يمكن الحصول على مسكن صديق للبيئة، حيث تسعى مبادرة تحفيز تقنية البناء إلى إنشاء بيئة سباقة وداعمة للتجارب والأبحاث فى مجال التقنيات المستقبلية للبناء وتقنيات الجيل الرابع، لذلك قام بإجراء تجارب عديدة لتطوير بعض تقنيات المبانى الحديثة بهدف توطين استخدامها ومنها تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.