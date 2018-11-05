صورة تاريخية.. الشيخ زايد يتوسط حكام الإمارات المؤسسين عقب إعلان اتحاد الدولة

كتب محمد عبد العظيم

فى مطلع العام الجارى، أعلن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار "عام زايد"؛ ليكون مناسبة وطنية تقام للاحتفاء بالقائد المؤسس بمناسبة ذكرى مرور مئة سنة على ميلاده.

وفيما يلى نعرض صورة تاريخية للشيخ زايد ايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات المتحدة، مع حكام الإمارات المؤسسين، وذلك عقب رفع العلم وإعلان الاتحاد حيث لبى حكام الإمارات الأخرى دعوة الشيخ زايد للاتحاد، لتبدأ بعدها الإمارات رحلة طويلة من التنمية والانجازات فى مختلف المجالات.





وبهذه المناسبة يقدم "اليوم السابع" تغطية خاصة على صفحاته الورقية والموقع الإلكترونى، لتسجيل انجازات الشيخ زايد، وجهوده التى قادت دولة الإمارات لمكانة متميزة فى ميادين العمل الخيرى إقليميا ودوليا، ويسعدنا أن نتلقى على تعليقات مشاركات وتعليقاتهم حول رحلة حياة الشيخ زايد ومواقفه وإنجازاته ، تأكيداً من جانبنا على أهمية إحياء سيرته العطرة لتتوارثها الأجيال العربية.