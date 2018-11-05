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سقوط عاطلين بحوزتهما 96 لفافة هيروين بالطالبية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:31 م
سقوط عاطلين بحوزتهما 96 لفافة هيروين بالطالبية المتهمان
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 96 لفافة هيروين بالطالبية، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بإشراف العميد سامح الحميلى مدير الإدارة، إلى تورط "محمد. س" و"أحمد. ن" عاطلين، بالاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران من القبض على المتهمين، أثناء استقلالهما سيارة ملاكى، وبحوزتهما 96 لفافة هيروين، ومبلغ 28 ألف جنيه، و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.


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