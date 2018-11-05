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سفيرة تركيا بأوغندا تثير غضب بلادها لارتدائها "زى يونانى".. والخارجية تستدعيها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:59 م
سفيرة تركيا بأوغندا تثير غضب بلادها لارتدائها "زى يونانى".. والخارجية تستدعيها السفيرة التركية بالزي اليوناني القديم
كتب – محمود محيى
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حالة من الغضب الشديد وانتقادات حادة وجهتها تركيا لسفيرتها لدى أوغندا، سدف ياووز ألب، لارتدائها زيا يونانيا خلال مراسم نظمتها السفارة التركية فى العاصمة الأوغندية كامبالا بالذكرى التأسيسية الـ 95 للجمهورية التركية نهاية الأسبوع لاماضى، ، الأمر الذي دفع الخارجية التركية لاستدعائها.

 

وارتدت السفيرة التركية خلال الاحتفال ثوبا يحاكي الثوب الذي كان تلبسه الإلهة "هيلين" وفق الميثولوجيا اليونانية، ولبس مساعد السفيرة لباسا يحاكي الإله زيوس كبير الآلهة وفق الميثولوجيا اليونانية.

 

وشارك وزير أوغندي وبيروقراطيون وممثلون عن المجتمع المدني في الاحتفال الذي أقيم في السفارة التركية التي تم افتتاحها عام 2010 والتي تشغل منصب السفير فيها منذ خمس سنوات.

 

وقالت وسائل إعلام تركية أن اختيار السفيرة ومساعدها لباسا إغريقيا في احتفال عيد وطني تركي في السفارة التركية شكل انتقادات حادة لها.

 

ونشر موقع البرلمان الأوغندي صور السفيرة وكاتبها بزييهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

 

ونشرت صحيفة "سوزجو" القومية التركية الصور على صفحتها الأولى، وقالت إن ياوزالب كانت ترتدي زي هيلين الطروادية، التي أشعل جمالها حرب طروادة بحسب ملحمة الإلياذة، وإن مساعدها كان يرتدي الزي الكامل للإله "زيوس" مع إكليل من أغصان الزيتون.

 

وقالت الصحيفة "إنها فضيحة مدوية في عيد الجمهورية، السفيرة كانت هيلين ومساعدها كان زيوس".

 

ومن شأن هذا التوصيف إثارة غضب القوميين الأتراك، الذين يصرون على تأكيد الطابع التركي للدولة الحديثة.

 

الجدير بالذكر أن السفيرة التركية لدى أوغندا سدف ياووز ألب (52 عام) دبلوماسية خبيرة، ولدت في العاصمة الأردنية عمان، وتخرجت من معهد أنقرة لجمعية التعليم الثقافي، وحاصلة على ميزة مشرف جدا من الجامعة الأمريكية بباريس، وحصلت كذلك على درجة مشرف من جامعة بروكسل الحرة.

 

واشتغلت في السفارات التركية في كل من بلجيكا وكزاخستان والدانمارك بصفة كاتبة والقائمة بأعمال القنصل والمستشارة. وتم تعيينها بمنصب سفير أوغندا عام 2013.

 


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تركيا

اليونان

الخارجية التركية

زى يوناني

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اوغندا




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