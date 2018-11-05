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سامح شكرى: مصر حريصة على تقديم كل الدعم الممكن للدول الأفريقية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:12 م
سامح شكرى: مصر حريصة على تقديم كل الدعم الممكن للدول الأفريقية شكرى خلال اللقاء
كتب أحمد جمعة
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التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، "خيار عمر ضيف الله" رئيس لجنة نقاط الاتصال بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء  APR، و"إيدى مالوكا" الرئيس التنفيذى للآلية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى شباب العالم 2018 المنعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الحالى، حيث ناقش اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء ومصر.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية استهل اللقاء بالتأكيد على إيمان مصر بأهمية الدور الذى تضطلع به الآلية فى دعم الدول الأفريقية لتحقيق التنمية الشاملة المرجوة فى محاورها المختلفة، بما يصب فى صالح تحقيق أجندة التنمية الأفريقية 2063، مشيراً فى هذا الصدد إلى حرص مصر على تقديم كل الدعم الممكن للآلية لتمكينها من أداء وظيفتها المهمة.

 

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى أكد أن مصر تُقدّر دور الآلية فى مجال الإنذار المبكر من خلال متابعة أداء الحوكمة فى الدول الأعضاء، خاصةً على المستويين الاجتماعى والاقتصادى، فضلاً عن قضايا مكافحة الفساد، وذلك قبل الوصول إلى مرحلة الاضطرابات السياسية والاجتماعية.

 

وأوضح المتحدث أن "شكرى" أكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالآلية ودورها، وتوجيهه ببدء عملية المراجعة الطوعية؛ حيث استعرض وزير الخارجية فى هذا الشأن جهود اللجنة الوطنية المعنية بالمراجعة الطوعية التى تقوم بها مصر فى إطار الآلية، مشيراً إلى اللقاءات المختلفة مع لجنة الشخصيات البارزة، التى يأتى على رأسها اللقاء مع المسئول عن متابعة المراجعة الطوعية لمصر.

 

كما ذكر حافظ أن الوزير "شكرى" أشار إلى إصدار السيد رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، فضلاً عن توفير كل الإمكانيات والأدوات اللازمة التى تمكّن اللجنة من الاضطلاع بدورها فى إعداد تقرير المراجعة الطوعية لمصر، فضلاً عن المشاركة النشطة فى أعمال لجنة التسيير، ولجنة نقاط الاتصال المُصغرة.

 

من جانبه، نقل الرئيس التنفيذى للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تحيات الرئيس التشادى "إدريس ديبى" إلى رئيس الجمهورية، كما أعرب عن تطلُع الآلية للاستفادة من خبرات مصر فى المجالات المختلفة الخاصة بأعمالها، وهو ما رحب به الوزير سامح شكرى، مؤكداً دعم مصر الكامل للآلية وأعمالها خلال الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقى فى عام 2019.


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