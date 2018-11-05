زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

أ ف ب

ضرب زلزال بقوة 5,9 درجات صباح الإثنين قبالة جزيرة هوكايدو في شمال اليابان، كما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على عمق ثمانية كيلومترات وعلى بعد 107 كيلومترات شمال شرق شيبتسو.

وأضافت إنّ هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يكون الزلزال قد تسبّب بوقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد زلزال عنيف بلغت قوّته 6,6 درجات وضرب هوكايدو في سبتمبر ممّا تسبّب بحصول انهيارات أرضيّة وتهدّم منازل ومقتل أكثر من 40 شخصاً.

وتقع اليابان فوق نقطة التقاء أربع صفائح تكتونية ويتعرّض الأرخبيل سنوياً لحوالي 20% من أقوى الزلازل التي تُحصى على الكرة الارضية، لكنّ البلاد تعتمد قوانين بناء صارمة تطبّقها بحزم مما يعني أنّه حتى الهزّات العنيفة تتسبّب بأضرار طفيفة.