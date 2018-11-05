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رصف 5 طرق فى منوف وشبين الكوم بالمنوفية بتكلفة مليون و288 ألف جنيه

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:40 م
رصف 5 طرق فى منوف وشبين الكوم بالمنوفية بتكلفة مليون و288 ألف جنيه رصف طرق-ارشيفية
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية ، أنه جارى إستكمال رصف طريق ترعة القاصد أمام معهد الكبد بطول 600 متر شبين الكوم حى غرب ،وذلك بتكلفة إجمالية 150جنية،شارع الوحدة بقرية المصلحة طول 200متر  بتكلفة 370 ألف جنية ، طريق المدخل القبلى بقرية كفر فيشا بتكلفة 400ألف جنية،شارع الجمهورية بقرية مليج بمركز شبين الكوم 103 ألف جنية ،طريق تلوانة الترابى بتكلفة 260 ألف جنية .

 وأشار مدير  مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان  له اليوم ،أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها ،والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح  بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى ، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم ، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

من ناحية اخرى عقدت لجنة القروض بمحافظة المنوفية، اجتماعها الشهري  برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة وبحضور مديري عموم إدارات الحسابات ، والشئون القانونية ، وشئون الانتاج ، والصناعات الحرفية ، والتنمية بالديوان العام.

 حيث أوضح السكرتير العام أنه تم إتاحة تمويل 108 مشروعا اقتصاديا بإجمالي تمويل   354 ألف جنيه من مشروع إقراض الأسر للقري والاحياء الشعبية بالمحافظة في مجالات الانتاج الحيوانى والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل 

كما وافقت اللجنة على تمويل 123 مشروعا اقتصاديا سبق أن تقدم بها مواطنين من33 وحدة محلية قروية بمبلغ 423 ألف جنيه بعد تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوي المعيشة للمقترضين في مجالات الأنتاج الحيواني ( تربية أغنام- ماعز ) بإجمالي 117000جنية  ، مشروعات الميكنة الزراعية ( ماكينة ري – عزاقة – دشاشة حبوب – ماكينة سيلاج – فراطة – حصادة ) بإجمالي 77000جنية ، منافذ البيع والتوزيع (محل بقالة – حدايد وبويات  ) بإجمالي 6000جنية و مشروعات متنوعة ( ونش رفع – ماكينة تصوير – فراز لبن – ماكينة تريكو – صناعة سيرما) بإجمالي 214000جنية والمناحل باجمالى 9000 جنيه.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدي تحقيقها لأهدافها ، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتي يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي .

 

 


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