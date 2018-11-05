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رئيس وزراء ماليزيا يصل اليابان فى زيارة تستغرق 3 أيام

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:53 م
رئيس وزراء ماليزيا يصل اليابان فى زيارة تستغرق 3 أيام رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد
طوكيو(أ ش أ)
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وصل رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الاثنين، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، فى زيارة عمل تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية أن الطائرة التى كان يستقلها رئيس الوزراء وعقيلته الدكتورة سيتى حسمة محمد على وصلت إلى مطار هانيدا الدولى، وكان فى استقباله وزيرالخارجية الماليزى سيف الدين عبد الله، ووزير الشؤون الخارجية اليابانى توشيكو آبى، والسفير اليابانى لدى ماليزيا ماكيو مياغاوا والسفير الماليزى لدى اليابان أحمد إزلان إدريس.

يشار إلى أن من المقرر أن يتسلم رئيس الوزراء الماليزى الوشاح الأكبر وسام زهور الباولونيا من إمبراطور اليابان غداً الثلاثاء تقديراً لمساهمته الكبيرة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما من المقرر أن يعقد مهاتير اجتماعاً ثنائياً مع نظيره اليابانى شينزو آبى فى مكتبه الرئاسى، وذلك بعد حفلة تسليم الوشاح الأكبر للوسام.

وعقب ذلك، سيحصل رئيس الوزراء على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة تسوكوبا فى حرم الجامعة فى طوكيو، وهو أعلى اعتراف من مؤسسات التعليم العالى فيما يتعلق بمساهمته فى تعزيز تبادل البحوث والتعليم دولياً.

كما سيشارك رئيس الوزراء الماليزى غدا فى الدورة الـ 36 من المؤتمر المشترك لكل من الجمعية الاقتصادية اليابانية الماليزية (جاميكا)- والجمعية الاقتصادية الماليزية اليابانية (ماجيكا) – وغرفة التجارة الماليزية.

وفى اليوم الثالث، سيلقى مهاتير خطابه الرئيسى فى جامعة تويو هنا، كما سيتفاعل مع الشباب اليابانى، ثم سيغادر رئيس الوزراء اليابان بعد ظهر الأربعاء.

 


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