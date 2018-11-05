رئيس الوزراء العراقى يؤكد أهمية الدعم الدولى لبلاده

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أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أهمية الدعم الدولى للعراق، خاصة بعد نجاح بلاده فى تحقيق الانتصار على الإرهاب بشكل كامل.

وقال عبد المهدى - خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق يان كوبيش حسبما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - "لا بد من دعم المجتمع الدولى للعراق خلال المرحلة المقبلة بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب، والانتقال إلى مرحلة إعمار البلد والاستثمار وتوفير الخدمات وفرص العمل".

من جانبه.. أكد كوبيش دعم الأمم المتحدة للعراق وللحكومة برئاسة عادل عبد المهدى، والعمل المتواصل مع المجتمع الدولى للمساعدة فى إعماره.