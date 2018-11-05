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رئيس الوزراء الإيطالى يبدأ زيارة عمل للجزائر بدعوة من بوتفليقة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:45 م
رئيس الوزراء الإيطالى يبدأ زيارة عمل للجزائر بدعوة من بوتفليقة رئيس مجلس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
أ ش أ
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بدأ رئيس مجلس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى ، اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة.
وكان أحمد أويحيى الوزير الأول (رئيس الوزراء) وعدد من الوزراء فى استقبال كونتى لدى وصوله إلى مطار (هوارى بومدين) الدولى اليوم.
وتأتى هذه الزيارة فى تطوير الحوار السياسى رفيع المستوى بين الجزائر وإيطاليا اللتين تربطهما معاهدة صداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بالجزائر العاصمة في 27 يناير 2003.
وستشكل هذه الزيارة فرصة للطرفين؛ لتبادل وجهات النظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك على المستويين المتوسطي والمغاربي وفي منطقة الساحل.


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