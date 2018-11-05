video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

دراسة ألمانية: أكبر بركان فى أوروبا سيسبب دمارا شرق البحر المتوسط

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:01 م
دراسة ألمانية: أكبر بركان فى أوروبا سيسبب دمارا شرق البحر المتوسط جبل اتنا
كتبت ريم عبد الحميد
إضافة تعليق

حذرت شبكة NBC الأمريكية من انزلاق جبل إتنا فى جزيرة صقلية بإيطاليا نحو البحر المتوسط، لافتة إلى أن الأمر قد يكون له عواقب كارثية تتمثل فى شكل موجات تسونامى هائلة.

وقالت الشبكة فى تقرير لها إن الجبل يعد واحدا من أكبر البراكين النشطة فى العالم، لكن العلماء يحذرون من أن اندلاع البركان لا يمثل التهديد الكبير الوحيد الذى يأتى من هذا الجبل. فوفقا لدراسة حديثة صدرت من مركز أبحاث المحيطات الألمانى "جيومار هيلموزلت"، فإت إتنا ينزلق ببطء صوب البحر، مما يزيد احتمال انهياره بشكل مفاجىء وتسببه فى موجات تسونامى هائلة يمكن أن تلحق الدمار حول شرق البحر المتوسط.

ونقلت "إن بى سى" عن موريلا أرلاب، العالمة بالمركز قولها، إن الجبل عبارة عن بركان كبير وثقيل، ومن ذلك فإن الجاذبية تسحبه لأسفل. ويمكن أن ينتشر بسهولة أكبر صوب البحر طالما انه لا يوجد ما يوقفه.

ولا تعد تلك المعلومات جديدة، فهى معروفة منذ تسعينيات القرن الماضى، لكن الباحثون فى المركز الألمانى استخدموا شبكة من أجهزة الاستشعار تحت المياه على طوال الجناح الجنوب الشرقى للبركان للحصول على نظرة أقرب على حركته. وعادة ما يتحرك الجبل ما بين 2 إلى 3 سنتيميتر كل عام.

لكن فى الدراسة الأخيرة المنشورة فى الشهر الماضى، أظهرت أجهزة الاستشعار أن حركة الجبل تسارعت على مدار أسابيع أو أشهر فى الوقت الذى تتصاعد فيه الحمم البركانية قبل ثوران البركان. ووجدت أجهزة الاستشعار حدوث انزلاق للجيل 4 سنتيمتر على مدار ثمانية أيام دون حدوث فوران.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اختبار روبوتات استكشاف القمر فى جبل إتنا فى صقلية

انفجار عنيف بسبب ثوران بركان جبل إتنا بإيطاليا وإصابة 10 أشخاص

جبل اتنا

براكين

تسونامى

البحر المتوسط

اخبار العالم




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة