دراسة ألمانية: أكبر بركان فى أوروبا سيسبب دمارا شرق البحر المتوسط

كتبت ريم عبد الحميد

حذرت شبكة NBC الأمريكية من انزلاق جبل إتنا فى جزيرة صقلية بإيطاليا نحو البحر المتوسط، لافتة إلى أن الأمر قد يكون له عواقب كارثية تتمثل فى شكل موجات تسونامى هائلة.

وقالت الشبكة فى تقرير لها إن الجبل يعد واحدا من أكبر البراكين النشطة فى العالم، لكن العلماء يحذرون من أن اندلاع البركان لا يمثل التهديد الكبير الوحيد الذى يأتى من هذا الجبل. فوفقا لدراسة حديثة صدرت من مركز أبحاث المحيطات الألمانى "جيومار هيلموزلت"، فإت إتنا ينزلق ببطء صوب البحر، مما يزيد احتمال انهياره بشكل مفاجىء وتسببه فى موجات تسونامى هائلة يمكن أن تلحق الدمار حول شرق البحر المتوسط.

ونقلت "إن بى سى" عن موريلا أرلاب، العالمة بالمركز قولها، إن الجبل عبارة عن بركان كبير وثقيل، ومن ذلك فإن الجاذبية تسحبه لأسفل. ويمكن أن ينتشر بسهولة أكبر صوب البحر طالما انه لا يوجد ما يوقفه.

ولا تعد تلك المعلومات جديدة، فهى معروفة منذ تسعينيات القرن الماضى، لكن الباحثون فى المركز الألمانى استخدموا شبكة من أجهزة الاستشعار تحت المياه على طوال الجناح الجنوب الشرقى للبركان للحصول على نظرة أقرب على حركته. وعادة ما يتحرك الجبل ما بين 2 إلى 3 سنتيميتر كل عام.

لكن فى الدراسة الأخيرة المنشورة فى الشهر الماضى، أظهرت أجهزة الاستشعار أن حركة الجبل تسارعت على مدار أسابيع أو أشهر فى الوقت الذى تتصاعد فيه الحمم البركانية قبل ثوران البركان. ووجدت أجهزة الاستشعار حدوث انزلاق للجيل 4 سنتيمتر على مدار ثمانية أيام دون حدوث فوران.