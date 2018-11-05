خدمات التراسل المالى "سويفت" تعلق وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها

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أعلن المزود الدولى لخدمات التراسل المالى (سويفت) "تعليق" وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكته ، وذلك بعد قرار واشنطن فرض رزمة ثانية من العقوبات على إيران تشمل قطاعى النفط والمال.

ونقل راديو (سوا) الأمريكى ، مساء اليوم الإثنين ، عن شركة سويفت ، ومقرها فى بروكسل ، فى بيان اليوم ، إنه بناء على مهمتها فى دعم صلابة النظام المالى العالمى ونزاهته، بوصفها تسدى خدمات عالمية ومحايدة، تعلق سويفت وصول بعض البنوك الإيرانية إلى شبكتها للتراسل.

وأضافت سويفت "أن هذا الإجراء رغم أنه مؤسف، فقد اتخذ من أجل مصلحة واستقرار ونزاهة النظام المالى العالمى فى مجمله".

وتتيح خدمات سويفت ربط أكثر من 11 ألف منظمة مصرفية وبنى تحتية وشركات متعاملة فى أكثر من 200 بلد ومنطقة.

وكان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو دعا سويفت فى وقت سابق إلى استبعاد المؤسسات المالية الإيرانية ، المدرجة فى اللائحة الأمريكية السوداء ، من خدماتها مع استثناء "التعاملات الإنسانية".