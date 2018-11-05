حبس عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام، وبرئاسة المستشار محمد ناجى غرابة وكيل النائب العام تجديد حبس عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية، حيث تم ضبطهم وبحوزتهما 20 دراجة نارية، 15يوما على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، والنقباء محمد خليل ومحمد السطوحى معاونى المباحث، من ضبط عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة الدراجات النارية، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهم بسرقة 20 دراجة نارية بدائرة المركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.