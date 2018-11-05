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حبس ضابط عامين بكفالة بتهمة التعدى على زوجته بمدينة نصر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:55 م
حبس ضابط عامين بكفالة بتهمة التعدى على زوجته بمدينة نصر خلافات زوجية - صورة ارشيفية
كتب كريم صبحى
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قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس ضابط شرطة عامين وكفالة 1000 جنيه بتهمة التعدى على زوجته والشروع فى اجهاضها.

 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من ربة منزل تتهم زوجها ضابط شرطة بالتعدى عليها ومحاولة إجهاضها بسبب خلافات زوجية بينهما أدت إلى مشاجرة تعدى عليها المتهم بالضرب، حيث أمرت النيابة بعرض المجنى عليها على الطب الشرعى الذى أثبت من التقرير الطبى تعرضها لإصابات كدمات وجروح متفرقة من جسدها ،لتأمر النيابة بإحالته للمحاكمة بتهمة الضرب وتقضى المحكمة بحبسه عامين بكفالة .

 


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