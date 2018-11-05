حبس شبكة تبادل الزوجات بشبرا الخيمة 9 سنوات بتهمة ممارسة الفجور

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح أول شبرا الخيمة، بحبس شبكة لتبادل الزوجات 9 سنوات بتهمة ممارسة الفجور وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الإجتماعى تدعو للفسق وممارسة الرزيلة .

البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيام المتهم "سيد. م" 32 سنة وزوجته "سماح. س"، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يستقطبا فيها راغبى المتعة للتقابل معهما للاتفاق على إقامة حفل جنس جماعى بتبادل زوجة كل شخص مع الآخر، وقالت المتهمة فى اعترافاتها، إن زوجها أفكاره متحررة، وكان يرغب فى تغيير العلاقة الجنسية بينهما كنوع من الإثارة، مضيفة: "أنا غلطانة ومعرفش عملت كدة إزاى.