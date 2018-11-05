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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:20 م
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حبس سائق سيارة صدم طفلا أثناء خروجه من مدرسته بالهرم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:12 م
حبس سائق سيارة صدم طفلا أثناء خروجه من مدرسته بالهرم محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس سيارة نصف نقل صدم طفلا أمام مدرسة بمنطقة الهرم بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.
 
وكشفت التحقيقات، أنها أثناء خروج الطفل من مدرسته، صدمه سائق سيارة نصف نقل أثناء مروره مصادفةً من موقع الحادث، فسقط الطفل على الأرض، وفر السائق هاربًا، فيما تولى الأهالى نقل الطفل إلى المستشفى لإسعافه.
 
وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا بإصابة طفل صدمته سيارة أمام إحدى المدارس بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنه أثناء عبور الطفل الطريق صدمته سيارة نصف نقل، وبنشر الأكمنة اللازمة، تمكنت القوات من ضبط السائق المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

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