جلسة "ما بعد الحروب والنزاعات" بمنتدى شباب العالم.. حقوق اللاجئين مسئولية البلد المضيف والبلد الأصلى

كتبت ريهام عبد الله

انطلقت، صباح اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من دول حول العالم.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث بانطلاق عدد من الجلسات المتخصصة، ومنها جلسة مهمة تحت عنوان "ما بعد الحروب والنزاعات.. آليات إعادة بناء الدول والمجتمعات".

وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية والوزراء فى مجالات مختلفة، الذين يعتبرون مصدر إلهام للشباب، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

من جهتها أكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان، أن مسئولية اللاجئين مسئولية مشتركة بين الدولة والأم والدولة المضيفة، قائلة: "تقع مسئولية حقوق اللاجئين على عاتق البلد المضيف والبلد الأصلى".



مشيرة خطاب

فيما قال سيد غنيم، رئيس مجلس إدارة معهد شئون الأمن والدفاع العالمى (IGSDA): "قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقوم بعمليات ناجحة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج".



سيد غنيم

بدوره، أكد يحيى سراج، الأستاذ المساعد للتخطيط الحضرى والإقليمى، أن إعادة بناء مواقع التراث بعد الحرب أمر ضرورى لإحياء روح المدن المدمرة.