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تعزيز انتشار خدمات المرور وسيارات اﻹغاثة بالطرق المؤدية لمؤتمر شرم الشيخ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:47 ص
تعزيز انتشار خدمات المرور وسيارات اﻹغاثة بالطرق المؤدية لمؤتمر شرم الشيخ تأمين منتدي الشباب - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة للمرور، من التواجد المرورى الفعال ورجال الحماية المدنية، للمشاركة فى تأمين منتدى شباب العالم، حيث قام اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء عصام شادى مدير الادارة العامة للمرور، بالمرور على الخدمات المرورية، وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية، وسيارات الدفع الرباعى المزودة بكاميرات لمتابعة حركة السيارات بالطرق المؤدية للمؤتمر.
 
وتم التشديد على الضباط والأفراد بالظهور بالمظهر المشرف، والتواجد المرورى الفعّال وتسيير الحركة المرورية، أثناء فعاليات المؤتمر، حيث شارك فى المرور العميد مصطفى عابدين مدير مرور جنوب سيناء، وعدد كبير من الخدمات لملاحظة حركة المرور.
 
كما قام اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة يرافقه اللواء اللواء علاء عبد الظاهر مدير الادارة العامة للحماية المدنية، بالمرور علي سيارات الحماية المدنية والإطفاء، وسيارات الكشف عن المفرقعات وتنبه على القوات المشاركة بالظهور بالمظهر الجيد، وتمشيط أماكن الزيارة، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 

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