تعرف على مشروع تطوير القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى × 10 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن مشروع ازادوج طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوى الغربى وتحويله إلى طريق حر كالتالى:

1ـ المشروع تنفذه هيئة الطرق والكبارى ويتضمن إجراء ازدواج ورفع كفاءة الطريق الحالى.

2ـ مشروع الطريق يتضمن تحويله إلى طريق حر بدون تقاطعات مرورية تستخدم الأنفاق للدورانات للخلف.

3ـ المشروع يشمل إنشاء نفق للدوران للخلف كل 10 كم.

4ـ الطريق سيصبح مكون من 5 حارات بكل اتجاه بينهم حارتين فى كل اتجاه للشاحنات وحركة النقل الثقيل.

5ـ سيتم إنشاء حارتين فى الاتجاه القادم إلى القاهرة من الخرسانة لخدمة الشاحنات وسيارات النقل الثقيل.

6ـ المرحلة الأولى تشمل 230 كم من القاهرة حتى المنيا ومتوقع انتهاء تنفيذها نهاية يونيو المقبل.

7ـ المرحلة الثانية من مشروع الطريق تشمل مد الطريق حتى أسيوط ليصبح طول المرحلتين الأولى والثانى 400 كم.

8ـ مشروع الطريق سيتم مده حتى يصل أسوان ومخطط الإنتهاء من القطاع الممتد من القاهرة حتى قنا خلال 4 سنوات قادمة بحيث يصبح هذا القطاع حر مكون من 5 حارات بكل اتجاه.

9ـ مشروع الطريق بمرحلتيه الأولى والثانية يجرى تنفيذه ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق بتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.

10ـ المشروع يستهدف تقليل الحوادث على هذا الطريق وزيادة السيولة المرورية عليه.