تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وشركة IBM مصر

كتبت - هبة السيد

شهد المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، اليوم، الاثنين، اتفاقين للتعاون بين كلا من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI، وشركة IBM مصر.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة مها رشاد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة، وهبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، فى حين وقع الاتفاقيتين من جانب شركة IBM مصر المهندس وائل عبدوش مدير عام الشركة فى مصر، وبحضور بوب لورد النائب الأول لرئيس شركة IBM العالمية والرئيس التنفيذى للاستراتيجيات الرقمية بالشركة.

وتأتى هاتين الاتفاقيتين اتساقا مع خطة الدولة لبناء الإنسان المصرى، وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة للتحول الرقمى والجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة.

وتتضمن الاتفاقية التى وقعتها الهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات مع الشركة العالمية وضع إطار للشراكة يستهدف المساهمة فى دعم بيئة ريادة الأعمال والعمل على نموها فى مصر.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة IBM العالمية بتقديم خبراتها فى أحدث التقنيات من خلال سلسلة من ورش العمل تستضيفها على منصة IBM Cloud حول هذه التقنيات مع تخصيص ورش عمل تمهيدية خاصة فى محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط لرواد الأعمال غير الفنيين للتعرف على أساسيات عمل الحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعى، وعلوم وتحليل البيانات، وغيرها.

ويشمل إطار الشراكة أيضا انضمام الشركات الناشئة التى ترعاها الهيئة إلى برنامج رواد الأعمال العالمى Startup with IBM، والذى يساعد الشركات الناشئة على التوسع فى الأسواق الخارجية، والحصول على الاستشارات التجارية، والتوجيه الفنى وفرص التشبيك اللازمة للترويج للحلول التجارية وذلك على المنصة السحابية الرائدة IBM Cloud.

وقد تضمنت اتفاقية الشراكة التى وقعها معهد تكنولوجيا المعلومات مع الشركة العالمية صياغة برنامج تحت مسمى "برنامج آى بى ام لمهارات المستقبل"، يتيح الاستفادة من المبادرتين التى أطلقتهما آى بى أم للتحول الرقمي؛ “IBM Skills Academy و“IBM Digital - Nation Africa”؛ اللذان يستهدفان منح آلاف الشباب فى أفريقيا الدعم التكنولوجى والتعليمى من خلال إتاحة منصة رقمية تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرقمية بالإضافة إلى إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة مما يخلق ميزة تنافسية فى سوق عمل تكنولوجيا المعلومات.

وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار التعاون بين الطرفين لتعزيز جهودهم التنموية، ولاسيما فى مجال تنمية الكوادر والتدريب على مهارات المستقبل التى تتمثل فى أحدث التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعى، والبلوك تشين، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الحديثة.

وفى نفس السياق، تضمنت اتفاقية الشراكة التى وقعها معهد تكنولوجيا المعلومات مع الشركة صياغة برنامج تحت مسمى " IBM لمهارات المستقبل"، يتيح الاستفادة من المبادرتين التى أطلقتهما الشركة للتحول الرقمي؛ “IBM Skills Academy و“IBM Digital - Nation Africa”؛ اللذان يستهدفان منح آلاف الشباب فى أفريقيا الدعم التكنولوجى والتعليمى من خلال إتاحة منصة رقمية تمكنهم من تطوير مهاراتهم الرقمية بالإضافة إلى إطلاق العنان لأفكارهم المبتكرة مما يخلق ميزة تنافسية فى سوق عمل تكنولوجيا المعلومات. وتأتى هذه الاتفاقية لتعزيز جهود الطرفين لتنمية المهارات والتدريب على تكنولوجيات المستقبل، مستهدفة إعداد قاعدة من المدربين من خلال أفرع المعهد بالقاهرة والصعيد والدلتا وكذلك قناة السويس فى تقنيات الذكاء الاصطناعى والبرمجة الادراكية والحوسبة السحابية وتحليل البيانات؛ على أن يقوم أفضل المدربين بنشر التدريب بين الشباب.

جدير بالذكر أن هذا التعاون يأتى ليكمل مسيرة عمل مشترك بين المعهد والشركة من خلال تنفيذ مسابقات (هاكاثون) متخصصة وورش عمل وتدريب احترافى ومكثف فى تحليل البيانات، انترنت الأشياء، أمن المعلومات وغيرها، للشباب من طلبة وخريجى الجامعات وأيضا الشركات الصغيرة، وكذلك التعاون الذى تم مؤخرا فى مجال إتاحة هذه التكنولوجيات عبر منصات التعلم الإلكترونى باللغتين العربية والانجليزية ليتم اتاحته عبر منصة المعهد وأيضا عبر منصة IBM Digital Nation Africa.