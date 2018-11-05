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تحرير 61 قضية فى حملة لمباحث التموين بالجيزة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:52 م
تحرير 61 قضية فى حملة لمباحث التموين بالجيزة مواد غذائية فاسدة-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شن ضباط مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية لضبط المنتجات الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر بالأسواق والمحلات التجارية والمطاعم. 
 
وأسفرت الحملات التى أشرف عليها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 61 قضية تموينية متنوعة بين إدارات منشآت بدون ترخيص، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق. 
 

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