تحرير 1423 مخالفة مرورية وفحص 33 شخصًا جنائيًا فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، لتسير السيولة المرورية والتى أسفرت عن تحرير1423مخالفة مرورية متنوعة .

وشنت المديرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، حملة مكبرة والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ 5 قرارات إزالات فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية،8 قرارت تعدى على منافع الرى،7 قرارت تعدى على منافع نهر النيل،6 قرارات تعدى على منافع هيئة السكة الحديد بإجمالى بمساحة 3344 متر تقريباً، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة كما تم تنفيذ 3 قرارات وحدة محلية و"4 أحكام قضائية .

كما شنت مدير أمن المنوفية، حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى رئيس قطاع الأمن بالسادات ومنوف، وتم فحص 10مزارع بدائرة مركز السادات، وفحـص 33 شخص، وتبين وجود 4عاطلين هاربين من 7 أحكام قضائية وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 33 شقة مفروشة 36 شخص جنائى من قاطنيها بدائرة قسم شبين الكوم تبين أنهم غير مطلوبين كما تم ضبط الآتى 6قضايا إشغالات المقاهى بدائرة قسم شبين الكوم .