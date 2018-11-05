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تجديد حبس 6 متهمين بخلية "كنيسة مسطرد" 15 يومًا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:06 م
تجديد حبس 6 متهمين بخلية "كنيسة مسطرد" 15 يومًا حادث كنيسة مسطرد-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا ، حبس 6 من العناصر الإرهابية 15 يومًا احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية"خلية كنيسة مسطرد".
 
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفيرية وتغيير نظام الحكم بالقوة، والقيام بأعمال عدائية ضد منشآت الدولة الحيوية وضد دور العبادة والقوات المسلحة والشرطة، وكذلك ارتكاب جريمة إرهابية باستهداف كنيسة العذراء بمسطرد محافظة القليوبية.
 
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بضبط عناصر البؤرة الإرهابية، وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر، بالإضافة إلى كميات من المواد المفرقعة ودوائر كهربائية تسخدم عليها، ومبالغ مالية.

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