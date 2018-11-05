تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية.. وأسهم النفط أكبر الرابحين

وكالات

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأوروبية فى نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مع تركيز المستثمرون على الأحداث السياسية والاقتصادية.

وكانت أسهم النفط والغاز من بين أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية بمكاسب 1.5%، بينما كان قطاع التكنولوجيا ضمن الأسوأ أداءً بالنسبة ذاتها.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم بدء تطبيق باقي العقوبات الاقتصادية ضد طهران من بينها إجراءات ضد قطاع الطاقة، مما أدى إلى صعود أسعار النفط بنحو 1%، ولكنها أعطت استثناءات لـ8 دول.

ويترقب المستثمرون نتائج اجتماع وزارء المالية بمنطقة اليورو اليوم، ومن المقرر أن تكون خطة الموازنة الإيطالية لعام 2019 نقطة محورية في هذا اللقاء.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، نمو النشاط الخدمي في المملكة المتحدة بأقل وتيرة منذ مارس الماضي، فيما تراجعت ثقة المستثمرينفي اقتصاد منطقة اليورو لأدنى مستوى في عامين.

وعند نهاية التعاملات، هبط مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.2% إلى 363.5 نقطة، بينما ارتفع "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7103.8 نقطة.

كما تراجع "داكس" الألماني إلى 11494.9 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.2%، في حين استقر "كاك" الفرنسي عند 5101.3 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند 1.1392 دولار.