تأجيل استئناف المطربة بوسى على حبسها لإصدارها شيكات بدون رصيد لـ12 نوفمبر

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنح مستأنف النزهه، المنعقدة بالعباسية، نظر الاستأناف المقدم من المطربة بوسى بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، لجلسة 12 نوفمبر القادم لتقديم المستندات.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

فيما قال المحامى أحمد الجهنى، دفاع المطربة بوسى فى تصريحات صحفية فى وقت لاحق، إن محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، قضت بشطب الاستئناف المقدم من المطربة بوسى على حكم حبسها 6 أشهر وكفالة ألف جنيه عن 11 قضية "شيكات بدون رصيد" لصالح طليقها، لعدم حضور المدعى أو المدعى عليها لجلسة الاستئناف.

جدير بالذكر أن المطربة بوسي، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.‎