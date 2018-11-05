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تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ 2 ديسمبر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:38 م
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث أطفيح" لـ 2 ديسمبر هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار معتز خفاجى تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 2 ديسمبر لسماع الشهود.

 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.


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