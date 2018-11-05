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بعد إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:59 م
بعد إحالة سائق زوجة محمد رمضان للمحاكمة.. تعرف على عقوبة القتل الخطأ الفنان محمد رمضان وزوجته-أرشيفية
كتب سليم على
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قرر  المحامى العام الأول لنيابات مركز امبابة وكرداسة،المستشار وليد سراج، إحالة سائق زوجة الفنان محمد رمضان إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بقتل  مواطن سوداني الجنسية عن طريق الخطأ، واصابة مصرى وزوجته التايلندية وصديقهما التايلندى في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، وفى ذلك التقرير ترصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات فى تلك الحالة.
 
وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلاً أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.    
 
ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".    
 
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .  
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات. 
 
 
 

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