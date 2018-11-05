بريطانيا تحث على قيام مجلس الأمن الدولى بعمل بشأن الأزمة فى اليمن

لندن (رويترز)

قال وزير الخارجية البريطانى جيريمى هانت، اليوم الاثنين، إنه سيضغط من أجل اتخاذ إجراء جديد فى مجلس الأمن الدولى، فى محاولة لإنهاء العمليات القتالية فى اليمن والتوصل لحل سياسى للحرب الدائرة هناك.

ويشهد اليمن حربا منذ نحو أربع سنوات بين جماعة الحوثى المتحالفة مع إيران والحكومة التى تدعمها السعودية ودولة الإمارات والغرب، وأدت الحرب إلى سقوط ما لا يقل عن عشرة آلاف قتيل وأسوأ أزمة إنسانية فى العالم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية فى بيان إن هانت اتفق مع مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن على أن الوقت حان كى يقوم مجلس الأمن بعمل لتعزيز عملية السلام التى تقودها الأمم المتحدة.

وقال البيان "العمل الذى ستضطلع به بريطانيا فى مجلس الأمن الدولى سيساعد على تحقيق هذا الهدف وضمان أن يتم تنفيذ وقف كامل لإطلاق نار ،عندما يتحقق،بشكل كامل "، ولم يحدد البيان العمل الذى ستقوم به بريطانيا على وجه الدقة.