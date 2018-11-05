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بدء تلقى طعون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:40 ص
بدء تلقى طعون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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تبدأ اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها اليوم الاثنين، فى تلقى الطعون حول المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى كليات الجامعة، حيث تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين للانتخابات.

وقال الدكتور مصبح الكحيلى مدير عام رعاية الشباب بجامعة بنها، إن لجان انتخابات الاتحادات الطلابية تم تشكيلها على مستوى 15 كلية تابعة للجامعة استقبلت 1063 طلب ترشح للانتخابات.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، على أهمية مشاركة طلاب الجامعة فى انتخابات الاتحادات الطلابية لاختيار أفضل العناصر التى ستقوم بترشيح نفسها للفوز بعضوية الاتحادات الطلابية.

 

 

 

 
 
 

 


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