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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:38 م
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بابا الفاتيكان: أتشارك والرئيس اللبنانى الاهتمام بالسلام بالشرق الأوسط

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:39 م
بابا الفاتيكان: أتشارك والرئيس اللبنانى الاهتمام بالسلام بالشرق الأوسط البابا فرنسيس
أ ش أ
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أكد البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أنه يتشارك والرئيس اللبنانى ميشال عون، الاهتمام بقضية السلام فى الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، معربا تطلعه في أن تسهم العلاقات بين لبنان والفاتيكان، فى التوصل إلى حلول فاعلة ودائمة للمسائل موضع النزاع فى المنطقة.
جاء ذلك فى رسالة وجهها البابا فرنسيس إلى الرئيس اللبنانى، ونقلها إليه السفير البابوى لدى لبنان المونسنيور جوزف سبيترى، والذى استقبله الرئيس عون ظهر اليوم في قصر بعبدا.
من جانبه، أعرب الرئيس اللبناني عن تقديره للبابا فرنسيس واهتمامه الدائم بدعم قضية السلام في الشرق الأوسط والعالم، منوها بالدور الذي يقوم به الكرسي الرسولي في سبيل إرساء ثقافة الحوار والتلاقي بين الشعوب.
وأشار عون إلى أن رسالة لبنان تنطلق من تجربته في التعددية، وأنه يسعى إلى تكريس هذه الرسالة من خلال إنشاء (أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار) على أرض لبنان، والتي طرحها أمام المجتمع الدولي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي.


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