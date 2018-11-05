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اليوم.. نظر تجديد حبس سائق زوجة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالقتل الخطأ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 06:00 ص
اليوم.. نظر تجديد حبس سائق زوجة الفنان محمد رمضان لاتهامه بالقتل الخطأ محمد رمضان
كتب سليم على
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ينظر اليوم الاثنين، قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، أمر تجديد حبس سائق الفنان محمد رمضان، لاتهامه بالقتل والإصابة الخطأ، بسبب حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى.

 وكشفت تحقيقات المستشار أسلام شاكر وكيل نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أن سائق سيارة زوجة الفنان محمد رمضان ماركة "كليزلر" يدعى "عبد العزيز. ال"، كان يسير بسرعة قصوى أعلى محور 26 يوليو واصطدم بسيارة اوبر ماركة "هيونداى فيرنا" كان بداخلها 5 أشخاص "السائق ومصرى وزوجته التايلندية وصديقهما تايلندى وسودانى الجنسية" أسفرت عن إصابة 3 أفراد ووفاة الشخص السودانى بعد نقله إلى المستشفى متأثرًا بإصابته بنزيف فى المخ، إثر ارتطام رأسه بهيكل السيارة الداخلى، كما أصيبت زوجة "رمضان" وصديقتها بكسور فى القدمين.

وقررت النيابة حبس سائق سيارة زوجة "رمضان" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل الخطأ، كما قررت التحفظ على السيارتين لفحصهما بمعرفة الإدارة العامة للمرور، وتبين تحطم سيارة المجنى عليه بالكامل وتهشم كبوت سيارة المتهم، كما قررت أخذ عينه من دم الأخير للكشف عن تعاطيه المخدرات من عدمه، بالاضافة إلى إصدار تصريح بدفن جثة المجنى عليه وتسليمه للسفارة السودانية.


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