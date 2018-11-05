"المصرى للسياسات العامة" يناقش آثار دعم الطاقة فى ندوة اليوم

كتبت – منى ضياء

يعقد المركز المصرى لدراسات السياسات العامة اليوم الإثنين، لقاء عام بعنوان "آثار دعم الطاقة على الاقتصاد المصرى والمواطنين"، وذلك ضمن عمل المركز على ملف الموازنة وضمن برنامج تدقيق الحرية الاقتصادية، وذلك بمقر المركز.

ويهدف اللقاء إلى طرح ورقة السياسات الصادرة من المركز المصرى بعنوان "الحد من الدعم على الطاقة فى مصر"، والوقوف على سياسات الدولة المصرية فى قطاع الطاقة بشكل عام، ومخصصات الإنفاق فى الموازنة العامة المصرية، ومن ثم مناقشة خطة الدولة لرفع الدعم عن المنتجات البترولية والكهرباء، ومناقشة البدائل المتاحة، وأزمة عجز الموازنة التى تعانى منها مصر على مدار عقود من ناحية أخرى وعرض توصيات ورش العمل التى نظمها المركز المصرى.



ويشارك فى اللقاء: أحمد عبد الوهاب مدير وحدة البحث الاقتصادى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، والدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد والمستشار السابق لصندوق النقد الدولى بواشنطن، وممثل من وزارة المالية، وممثل عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بوزارة الكهرباء.