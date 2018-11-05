"العلوم الطبية بالمنوفية" تنظم حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة

المنوفية - محمود شاكر

نظمت كلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتورة مشيرة عبد الواحد عميدة الكلية حفل تكريم أوائل طلاب الفرقتين الثانية والثالثة للعام الجامعي ٢٠١٧- ٢٠١٨، وذلك بحضور الدكتورة إيناس الخولي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة رنا الهلباوي وكيل الكلية السابق.

في البداية قدمت عميدة الكلية الشكر لوكيلة الكلية علي مجهوداتهما في دعم وتيسير إقامة الحفل وخدمة العملية التعليمية.

وتضمنت فعاليات الحفل تكريم الدكتورة رنا الهلباوي وافراج منصور مدير الشئون الإدارية السابق علي مجهوداتها في فترة توليها هذا المنصب ،وتكريم النماذج المضيئة من طلاب الكلية المتفوقين في الدراسة العلمية والمتميزين في الأنشطة الطلابية في جميع المجالات، وهم أوائل طلاب الفرقة الأولى والعشر الأوائل من كل قسم في الفرقتين الثانية والثالثة.

كما تضمن الحفل بعض الفقرات الفنية والأدبية من انشاء ديني وغناء فردي وإلقاء شعر ، كما تم تسليم القيادة لعشيرة الجوالة بالكلية من القائد أحمد رمزي إلي القائد محمود شرف.