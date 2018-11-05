السيطرة على حريق محول كهرباء بمدرسة ثانوية فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق محدود شب فى غرفة صغيرة مخصصة لمحول كهرباء مدرسة ابوكساة الثانوية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ابشواى بنشوب حريق بمدرسة ابوكساة الثانوية وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين أنه شب بغرفة مخصصة لمحول الكهرباء ولم يسفر عن إصابات وتمثلت الخسائر فى احتراق مقعد خشبى وبعض الأوراق.

وبسؤال مهندس كهرباء ابشواى علل نشوب الحريق بسبب ماس كهرباء، وأكد أنه جارى العمل على إصلاح المحول.