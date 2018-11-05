video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسي يوجه بإنشاء مدينة لشباب إفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:37 م
السيسي يوجه بإنشاء مدينة لشباب إفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
إضافة تعليق

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، ليس فقط لإتاحة الفرصة للشباب الإفريقى المشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر، ولكن أيضا لتتلقى وتستقبل الأبناء من شباب القارة على مدار العام.

 

وأضاف السيسي، خلال كلمة له بجلسة "كيف نبنى قادة المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العام المنعقد فى شرم الشيخ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا فى مصر، هو الحديث مع شباب القارة الإفريقية وتأهيلهم.


 

 


 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نص كلمة الرئيس بجلسة مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستبعد مستخدميها.. وجه بتشكيل لجنة قومية لمناقشة تعظيم الاستفادة من الشبكات.. السيسي: أى محاولة لمجابهة أو منع شبكات التواصل لن تنجح.. الحل التعامل مع الواقع

السيسى

منتدى شباب العالم

شرم الشيخ




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة