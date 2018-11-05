السيسي يوجه بإنشاء مدينة لشباب إفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم

كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوضع إنشاء مدينة لشباب إفريقيا فى مصر ضمن توصيات منتدى شباب العالم 2018، ليس فقط لإتاحة الفرصة للشباب الإفريقى المشاركة فى المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر، ولكن أيضا لتتلقى وتستقبل الأبناء من شباب القارة على مدار العام.

وأضاف السيسي، خلال كلمة له بجلسة "كيف نبنى قادة المستقبل"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العام المنعقد فى شرم الشيخ، أن الهدف من إنشاء مدينة شباب إفريقيا فى مصر، هو الحديث مع شباب القارة الإفريقية وتأهيلهم.







