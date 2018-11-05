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السيسي يحذر من خطورة عدم استيعاب تطور شبكات التواصل على المجتمع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:28 م
السيسي يحذر من خطورة عدم استيعاب تطور شبكات التواصل على المجتمع الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن شبكات التواصل الاجتماعى تطور إنسانى قائم وسنتعامل معه، لأنه جزء من صناعة ربنا سبحانه وتعالى فى الوجود.

وأضاف السيسى، خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، أن أى اختراع قد يكون أداة للبناء أو آداة للتدمير، لذلك يجب تجهيز المجتمعات لاستيعاب التطور المتوقع حدوثه فى شبكات التواصل الاجتماعى حتى لا نتعرض لمشكلات مثلما حدث.

وتابع الرئيس فى كلمته:" الدول المتقدمة تستطيع أن تتعايش مع شبكات التواصل الاجتماعى دون خطورة، وذكرت فى محاضرة فى 2010 وقت أن كنت مدير الاستخبارات أن التطور الحادث فى وسائل الاتصال سيؤدى إلى خطر كبير فى مصر والمنطقة العربية، وحدث بالفعل، حيث تم تصوير انطباع عن شكل وحالة الدولة وأهمية التغيير من خلال الاستخدام اللى إحنا مكناش كدولة وكشعب مستعدين، ومستوعبناهوش إلا بعد الأحداث التى مرت بها مصر".

وقال الرئيس: "ما حدث مش عيب من الشبكة، ولكن عيبنا، اللى إحنا مكناش قادرين، ومش مستعدين لهذا التطور اللى استخدم ضدنا، وتشكيل انطباع غير حقيقى عن واقعنا يحرك الجماهير، ويؤدى فى النهاية إلى مشكلة كبيرة فى منطقتنا".

 

 


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