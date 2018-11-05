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السيسى: لن نتفاوض فى القضية الفلسطينية إلا على ما يقبله الفلسطينيون.. فيديو

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:30 ص
السيسى: لن نتفاوض فى القضية الفلسطينية إلا على ما يقبله الفلسطينيون.. فيديو الرئيس عبدالفتاح السيسى
كتب أحمد سامح - محسن البديوى
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توجهت إحدى الشابات من دول نيبال، بسؤال إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى حول الجهود المصرية لتدعيم العلاقات مع الدول النامية فى جنوب شرق أسيا، وجاء رد "السيسى": "نسعى إلى تطوير علاقاتنا بشكل متوازى مع الجميع وليس جنوب شرق أسيا فقط، بعيدا عن الاستقطاب والتكتلات، ولقد زرنا العديد من الدول الأسيوية، ورغم أننا لم نزور الفلبين ونيبال ولكننا مستعدين للتعاون وتطوير علاقتنا مع الجميع، والعالم بأكمله فى حاجة دائمة إلى التواصل وتحقيق المصالح المشتركة لإفادة بعضنا البعض، لذلك تتحرك مصر فى هذا الاتجاه".

وتعليقا على سؤال الشاب الفلسطينى "نادى" حول القضية الفلسطينية والفرقة بين طرفى المصالحة الفلسطينية، قال السيسى: "يا نادى طب أنتم متخاصيمن أنا هعمل أيه؟!.. ولكننا نتحرك بشكل مستمر للحرص على تهدئة الأوضاع والحد من النزاع المسلح، وفتحنا معبر رفح منذ شهر رمضان الماضى حتى الآن من أجل التخفيف على أشقائنا الذين يعانون من أثار النزاع والصراع المتواجد فى غزة".

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسة الحوار مع شباب العالم، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثانية، بمدينة شرم الشيخ، على أن مصر تسعى إلى المصالحة بين السلطة الفلسطينية و حماس لتشكيل قناعة بحتمية تواجد سلطة واحدة وقيادة واحدة للفلسطينيين فى القطاع والضفة، مؤكداً ان الإصرار على عدم التجاوب يفقد القضية قيمتها، ولذلك يجب أن نتنازل جميعاً من أجل المصلحة العليا للقضية الفلسطينية.

وأكد السيسى، أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية، بإقامة دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية مع الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين جنباً إلى جنب، مؤكدا أن مصر لن تتفاوض أو تقبل بشئ إلا بما يقبله الأشقاء فى فلسطين.

 


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