video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

السيسى عن "صفقة القرن": تعبير أطلقته وسائل الإعلام وليس لدينا معلومات عنه.. فيديو

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:49 ص
السيسى عن "صفقة القرن": تعبير أطلقته وسائل الإعلام وليس لدينا معلومات عنه.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أحمد سامح - محسن البديوى
إضافة تعليق

علق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ما يسمى بـ"صفقة القرن"، قائلًا :" إنه تعبير أطلقته وسائل الإعلام، وقد يكون الهدف منه اختبار ردود الفعل، لكن لا أمتلك معلومات عن ذلك".

وقال الرئيس خلال حوار مفتوح مع مجموعة من الشباب بفعاليات اليوم الثانى لمنتدى الشباب العالمى، :"أتحدث بصدق، معندناش معلومات، وصفقة القرن طرح يطرح فى وسائل الإعلام، وقد يكون لأختبار ردود الأفعال أو خلافه، لكن مفيش مسئول هيرد على سؤال بلا بيانات أو معلومات.. معرفش.. اللى أعرفه دور ورأى مصر فى القضية الفلسطينية، وهو أننا مع ما يرتضيه الفلسطينيين لأنفسهم وداعمين لهم، لكن لن نتحدث باسمهم ولن نفرض عليهم شيء.. منقدرش نتكلم باسم الفلسطينيين أو بالنيابة عنهم أو نفرض عليهم حاجة.. لكن سندعم ما يريدونه، وهذه إجابتى على صفقة القرن".

وفى رده على قول أحد الحضور بأن فلسطين عاصمتها القدس الشرقية والغربية، قال:"طيب خد بس القدس الشرقية يا سيدى.. المشكلة الموجودة فى بلادنا أن التقديرات الحقيقة للواقع بحاجة للتجديد وأن يتم التعامل معها بشكل موضوعى.. هذه القضية على مدار الـ 60 عامًا الماضية فقدت فرص حقيقية للحل نتيجة ما يقال".

وفى ختام حواره، أكد الرئيس استجابته لطلب الشباب بالتقاط صور تذكاريه معه، وقال :"يسعدنى أتصور معاكم كلكم .. أنا محب للناس والشباب ويشرفنى".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السيسى: جيش مصر وطنى وقوى جدا ومش مسيس ولايفرق بين المسلم والمسيحى

السيسى: لا يوجد حكم للأبد.. والدول ماشية بشعوبها

السيسى: لن نتفاوض فى القضية الفلسطينية إلا على ما يقبله الفلسطينيون.. فيديو

السيسى: مفكرين وكتاب ومواطنين بسطاء أثروا فى تكوين شخصيتى

السيسى معلقا على مقتل "خاشقجى": لماذا نستبق الأحداث ونوجه الاتهامات للآخرين

"السيسى" عن العملة الأفريقية الموحدة: حلم يحتاج إلى عمل شاق

الرئيس السيسى: مشاكل المنطقة العربية الإسلامية مركبة ومعقدة جدًا

الرئيس السيسى

منتدى شباب العالم

الشباب

مؤتمر الشباب

رئيس الجمهوريه




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة