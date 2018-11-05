"الزراعة": وفد إمارتى يبحث زيادة صادرات الخضر والفاكهة المصرية لأسواق دبى

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، إن وفد من الرقابة على سلامة الأغذية من بلدية دبى بدولة الامارات الذى يزور مصر حاليا، بحث اليوم مع إدارة الحجر الزراعى المصرى، زيادة صادرات الخضر والفاكهة الطازجة إلى الأسواق الإماراتية وزيادة التبادل التجارى للسلع الزراعية بين البلدين.

وأضاف العطار فى تصريحات لـ" اليوم السابع "، أن إدارة الحجر الزراعى المصرى، اطلعت الوفد الامارتى على المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية ، وتم شرحها بالتفصيل و الإجراءات الزراعية والحجرية والمعملية التى تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأكد " رئيس الحجر الزراعى المصرى، أن وزارة الزراعة تطبيق المنظومة الجديدة فى فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة التى تزيد من قدرة مصر على النفاذ للأسواق الدولية، وتعمل على فتح أسواق جديدة مما يزيد معدل التصدير.