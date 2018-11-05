الزراعة تنسق مع "التموين" و"الصحة " لمراقبة منتجات اللحوم بالأسواق

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات ومباحث التموين ومديرياتها والصحة بمختلف المحافظات، حملة موسعة لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات البيطرية مستمرة بجميع المحافظات، موضحة أن هناك تكليفات إلى جميع الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم للحفاظ علي الصحة العامة والتأكد من تداول منتجات لحوم صالحة للاستهلاك والحد من المذبوحات وخارج المجازر المعتمدة.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن هدف الحملات المكثفة على أسواق اللحوم، تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة، وهناك إجراءات رادعة لمخالفات اللحوم الناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين والقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، لافتة إلي أنه تم عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم دوريا للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.