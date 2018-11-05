video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة تنسق مع "التموين" و"الصحة " لمراقبة منتجات اللحوم بالأسواق

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:17 م
الزراعة تنسق مع "التموين" و"الصحة " لمراقبة منتجات اللحوم بالأسواق عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
إضافة تعليق

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات ومباحث التموين ومديرياتها والصحة بمختلف المحافظات، حملة موسعة لمتابعة تداول اللحوم والدواجن والأسماك بالأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الخطة القومية لمتابعة تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، إن الحملات البيطرية مستمرة بجميع المحافظات، موضحة أن هناك تكليفات إلى جميع الأجهزة البيطرية بالإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات والجهات المعنية بمواصلة تكثيف حملات التفتيش علي اللحوم للحفاظ علي الصحة العامة والتأكد من تداول منتجات لحوم صالحة للاستهلاك والحد من المذبوحات وخارج المجازر المعتمدة.

وأضاف نائب وزير الزراعة، أن هدف الحملات المكثفة على أسواق اللحوم، تأكيدا لدور الدولة في الحفاظ علي الصحة العامة والبيئة، وهناك إجراءات رادعة لمخالفات اللحوم الناتجة عن ذبح الحيوانات خارج المجازر الحكومية ومخالفة للقوانين والقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، لافتة إلي أنه تم عمل التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم دوريا للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

 

 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الزراعة يتفقد معهد القطن ويؤكد: ندعمه لاستنباط أصناف عالية الإنتاج

صور.. "الزراعة" حملات مكثفة على الأسواق لمنع تداول منتجات غير مطابقة

صور .. "الزراعة" تشكل لجانا لبحث شكاوى مزارعى الزيتون بوادى النطرون

وزارة الزراعة

أسواق اللحوم

مجازر اللحوم

مخالفات اللحوم

منتجات اللحوم




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة