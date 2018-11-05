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الرئيس السيسي يعتذر لأسرة عبد الوهاب يسرى ويتعهد باطلاق اسمه على منشأة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:22 م
الرئيس السيسي يعتذر لأسرة عبد الوهاب يسرى ويتعهد باطلاق اسمه على منشأة السيسي يصافح والدة عبد الوهاب يسرى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاعتذار لوالدة عبد الوهاب يسرى، الذى توفاه الله فى حادث سيارة خلال الإعداد لمنتدى شباب العالم الأول، بسبب التأخير عن تكريم روحه فى النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم العام الماضى.

وخلال كلمته بجلسة " بجلسة "كيف نبنى قادة المستقبل" ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، قال الرئيس السيسى عن عبد الوهاب يسرى، قائلا: "بنعتذر لأسرة عبد الوهاب إن إحنا مخدناش بالنا السنة اللى فاتت إن إحنا نطلق اسمه على منشأة أو طريق أو مستشفى"، وهنا قاطعه مقدم الجلسة الإعلامى محمد عبد الرحمن قائلا: "بالمناسبة سيادة الرئيس والدة عبد الوهاب هنا وتود أن تحضر لشرف مصافحتك"، فرد الرئيس عليه قائلا: "دا أنا اللى أتشرف مش هى"، ثم قام الرئيس لمصافحتها أمام الحضور وسط تصفيق حاد من المشاركين بالمنتدى، واستكمل حديثه بالقول: "أرجوا إننا مننساش نطلق اسمه محاولة مننا إننا نعمل العرفان بجميله وتذكره بجهده اللى كان بيعمله، وتكون أسرته والست الوالدة موجوده معانا".


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