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الرئيس السيسى يستمع إلى تجارب بعض الشباب مع مواقع التواصل الاجتماعى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:41 ص
الرئيس السيسى يستمع إلى تجارب بعض الشباب مع مواقع التواصل الاجتماعى جلسة مواقع التواصل بمنتدى شباب العالم
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، إلى تجارب بعض الشباب مع مواقع التواصل الاجتماعى، ومعاناتهم مع السوشيال ميديا.

وفى البداية، روى باتريك ونسون، الخبير فى علاج إدمان السوشيال ميديا، إنه تم إجراء أكثر من 300 دراسة برهنت جميعها على الأثر السيء لمواقع التواصل الاجتماعى، وكان الأثر كبيرا على الدول، حيث دفعت وسائل التواصل إلى استخدام الإنسان للهاتف المحمول بصورة كبيرة يوميا، وهذا يؤدى إلى فقدان الإنسان إحساسه بقيمة الوقت.

وأكد الخبير فى علاج إدمان السوشيال ميديا، أن التليفون متعدد المهام وكل الوسائل الحديثة، تؤثر تأثيرا سلبيا على عقل الإنسان، مشيرا إلى أنه يحمل قطعة من البلاستيك فى يده باستمرار، تشبه التليفون المحمول، لكن ليس بهاتف، مثل تمام السيجارة الإلكترونية التى تساعد الإنسان على التخلص من السجائر التى تدمر صحة الإنسان.

وتابع قائلا: "أحمل هذا التليفون الوهمى لأوحى لنفسى أننى أحمل التليفون الذى لا أستطيع الاستغناء عنه، لكن هو فى الحقيقة قطعة من الورق البلاستيك ويمكن صنعه من الورق الكارتون، لعلاج إدمان الهاتف المحمول.

وتحدث خلال الجلسة، باتريك ونسون، الخبير فى علاج إدمان السوشيال ميديا، وكريستين أديرو خبيرة فى الأمن الرقمى بأوغندا، وأروى أبو عون مصورة وفنانة ليبية، وجاك هاريس مخرج أفلام وثائقية ومصور وممثل بريطانى، وماركو جيريك مستشار ألمانى فى الأمن السيبرانى، وبيلى بارنيا المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة سكيلز كامب، وفلافيانا ماتاتا ملكة جمال تنزانيا وعارضة أزياء، ودانتى ليكونا، مدير الإعلام بجمعيتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وفاطمة الزهراء عبد الفتاح، باحثة مصرية فى الدراسات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات، ومها محمد علام، باحثة متخصصة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، والعميد خالد عكاشة الخبير الأمنى.

أروى أبو عون مصورة وفنانة ليبية
أروى أبو عون مصورة وفنانة ليبية

 

العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى
العميد خالد عكاشة الخبير الأمنى

 

باتريك ونسون الخبير فى علاج إدمان السوشيال ميديا
باتريك ونسون الخبير فى علاج إدمان السوشيال ميديا

 

بيلى بارنيا المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة سكيلز كامب
بيلى بارنيا المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة سكيلز كامب

 

دانتى ليكونا، مدير الإعلام بجمعيتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر
دانتى ليكونا، مدير الإعلام بجمعيتى الصليب الأحمر والهلال الأحمر

 

فاطمة الزهراء عبد الفتاح، باحثة مصرية فى الدراسات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات
فاطمة الزهراء عبد الفتاح، باحثة مصرية فى الدراسات الإعلامية وتكنولوجيا الاتصالات

 

فلافيانا ماتاتا ملكة جمال تنزانيا وعارضة أزياء
فلافيانا ماتاتا ملكة جمال تنزانيا وعارضة أزياء

 

كريستين اديرو
كريستين اديرو

 

ماركو جيريك مستشار ألمانى فى الأمن السيبرانى
ماركو جيريك مستشار ألمانى فى الأمن السيبرانى

 

مها محمد علام، باحثة متخصصة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
مها محمد علام، باحثة متخصصة فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية
 
 
ريان بينا، الخبير الاستراتيجى فى مواقع التواصل الاجتماعى
ريان بينا، الخبير الاستراتيجى فى مواقع التواصل الاجتماعى

 


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ادمان السوشيال ميديا

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