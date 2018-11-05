الداخلية تحبط تهريب منسوجات أثرية داخل حاوية الى خارج البلاد

كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانى في إحباط محاولة تهريب منسوجات ذات قيمة أثرية داخل حاوية متجهة إلى إحدى الدول العربية ، فى إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة، والخروج على القانون، لاسيما جرائم التهريب ، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى (بإدارة شرطة ميناء دمياط البحرى) إعتزام إحدى شركات الإستيراد والتصدير ملك "رضا.ع.أ" ، وشريكه "شلبى.ع.أ" ، الكائنة بمدينة دمياط الجديدة، تصدير (موبيليات خشبية) داخل حاوية إلى إحدى الدول العربية ، وإخفاء قطع ذات قيمة تاريخية وأثرية..ضمن مشمول الرسالة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الحاوية بالتنسيق مع لجنة مختصة من الجهات المعنية ، وبتفتيشها عُثر على ( 4 ستائر من المنسوجات مختلفة الأشكال والأحجام مطرزة بخيوط معدنية،ومدون عليها آيات قرآنية تظهر عليها آثار القدم) .. وبعرضها على لجنة متخصصة إنتهت أعمالها إلى أن الستائر المضبوطة ذاتقيمة فنية وتاريخية عالية تخضع لقانون حماية الآثار، وبمواجهة مندوب صاحب الشأن " عماد.ح.أ " أنكر علمه بما تحتويه الرسالة من مضبوطات، وإقتصار دوره على إنهاء الإجراءات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.